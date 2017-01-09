仁武警分局「名家揮毫贈春聯」 預防犯罪宣導
春節即將到來，除舊佈新、張貼春聯是華人社會重要的民俗。適逢丁酉金雞年到來，為迎接嶄新的一年，仁武分局於105年1月10日（星期二）上午9時在分局前廣場舉辦「丁酉金雞迎新春－名家揮毫贈春聯」活動。
該活動特邀請書法名家高燕雪老師(高雄市長陳菊婚喪喜慶的書法代筆)團隊等13人現場揮毫書寫春聯，提供員警同仁及現場民眾免費索取，同時並融入106年春節「重要節日安全維護工作」之治安、交通及服務等應景預防犯罪宣導題材，希望藉由本次活動與民眾一起攜手除舊佈新，一起迎接農曆金雞年到來。
書法名家高燕雪說，書法老師們利用仁武分局預防犯罪宣導活動與鄉親結善緣，展示書法功力，沒想到獲得鄉親熱烈回響，看到民眾踴躍爭相索取的熱度，老師們就都不覺得辛苦。活動現場氣氛熱烈，提前洋溢著幸福年節的氣氛，名家當場書寫的春聯則被員警及鄉親索取一空。
在此同時，仁武分局也一併融入106年春節「重要節日安全維護工作」的預防犯罪宣導，讓附近民眾對於防竊(扒)、防搶及防詐騙、居家安全、舉家外出等各項預防犯罪宣導有更深入的瞭解；藉由直接與民眾面對面接觸式的預防犯罪宣導，除深入社區紮根也增加民眾對警察工作的參與感及認同感。
仁武分局長李金龍提醒民眾，春節期間外出旅遊要多注意居家安全，小心扒手就在你身邊；春節期間舉家外出的家戶安全、提領大量現金的護鈔服務，可撥打110或當地派出所電話，一通電話警察即可服務到家。
(中時)
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