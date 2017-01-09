楠西圖書館 整修後重新啟用

楠西圖書館整修後重新啟用。（黃文博翻攝）

台南市楠西區圖書館經過整修後重新開館啟用，改造之後空間變得更加明亮通透。全新風貌登場的楠西區圖書館，將帶給讀者們豐富的館藏、體貼舒適的閱讀環境。

本次空間改造以「分齡分眾」為原則，一樓設有兒童區可供小讀者在舒適的環境培養閱讀習慣並在兒童區內設置集哺乳室供哺乳媽咪就近利用；樂齡區則設置舒適閱報環境，精選樂齡讀物，除了圖書外，還有青少年專屬的視聽區、上網區、英語學習區，另外設置年度新書專區供讀者快速借閱新進書籍。

二樓則為特色館藏及開放書庫，藏有文化創意、知識性、多元文化等優質圖書，並不定期安排閱讀活動，以提供民眾多元的閱讀資源。

館方表示，改造後的圖書館，除有豐富的館藏，舒適的閱讀空間，提升服務效能，是一個適合闔家閱讀、學習、交流、分享的好地方。

楠西區長蕭泰華表示，整修後的圖書館以大片玻璃自然採光，引進綠意， 通透、明亮、簡約的空間，有著悠閒與自在。一樓設有上網區、視聽資料閱覽區、年度新書區、青少年區、書報閱覽區、兒童閱覽區。二樓書架設計採取「自然系」的手法，將一個原本較為典型的一般圖書館閱覽空間改造成如同置身於天然河川般(緞帶式書架)之流動環境中、宛如森林所包被圍繞的空間氛圍。期許這樣的閱讀空間改造能夠使在楠西區圖書館裡頭的閱讀時光能夠為來館使用者提供一個自然而清新的閱讀情境，享受片刻的寧靜與歇息，歡迎讀者使用。

(中時)