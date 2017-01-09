VR話題持續發燒 義大數媒系成果展
虛擬實境(Virtual Reality，簡稱VR)熱潮不斷，從2016年開始便是科技界最夯的話題之一；義守大學數位多媒體設計學系「不止集線」成果展，展出學子相關開發成果，連義大校長蕭介夫都忍不住上前體驗。
蕭介夫校長體驗以海中生態為主軸的靜態遊戲「the Blu」，由VR眼鏡的頭戴式顯示螢幕中看見汪洋大海，壯麗的景色彷彿身歷其境，讓他驚嘆連連。觀展的學子也紛紛上前體驗，感受VR的魅力。
義大校長蕭介夫表示，義大培養學生學用合一，將理論與實務接軌，成果展出更讓大家看見學子努力的成果，期許同學踴躍參與各地展覽，吸取新知，向國際邁進，與全球接軌。
不僅VR體驗受歡迎，數媒系助理教授涂國雄帶領同學設計並申請上架的貼圖，更是反應熱烈。數媒系不光注重遊戲開發，亦致力將課程中所學的VR原理廣泛運用於生活中的構想延伸，如動畫場景運用、休閒娛樂等方面多元結合。
「不止集線」成果展意為聚集所有人的意念、視線、創意等，具現成一條線，無極限的延伸；如同VR，讓操作者身入其境，又能多元運用。
數媒系主任孫述平指出，VR可應用在娛樂、影音、醫療和新聞等多元領域；未來產學合作，將朝向建立VR商業合作體系及人才交流社群，連結資源並與國際商務接軌。擔任展覽總召的數媒二黃喬研表示，系上教師將VR概念置入教學，讓學子親自體驗VR，且分析VR未來走向，掌握社會脈動與趨勢。
(中時)
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