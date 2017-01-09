男子騎偷來的單車到派出所 自投羅網被警鷹眼認出
竹南警分局日前據報，有民眾在竹南火車站附近失竊價值7500元的自行車，警方調閱監視器清查雖鎖定某男子，但因對方並非治安人口而未能突破。警方正苦於案情陷膠著之際，8日有名蔡姓男子，騎腳踏車到派出所洽公，警員鍾志翔覺得眼熟，立即聯結到竊案，蔡男自投羅網，得來全不費功夫。
竹南派出所日前受理這樁腳踏車竊案後，調閱附近相關監視器，掌握一名身穿藍色短袖上衣、長褲及顯眼黃色拖鞋的中年男子涉嫌，但清查發現他並非本地治安顧慮人口，無法確認其身分。
「踏破鐵鞋無覓處、得來全不費功夫！」正當警方苦於案情膠著之際，8日下午有蔡姓男子自己走進竹南派出所向警方詢問事情，警員鍾志翔看到蔡男的穿著與體型，聯想到腳踏車竊賊，經比對畫面加，藍色短袖上衣、搶眼的黃色拖鞋及壯碩體型，幾乎認定他就是嫌疑人。
鍾員進一步詢問時，他起初沉默，後來自知無法狡辯坦承犯行，而被偷的腳踏車就停在派出所門口。大膽竊賊竟騎著偷來的腳踏車到派出所，被眼尖的鍾員認出，烙碼貼紙也證明該部腳踏車已報失竊。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。