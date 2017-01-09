男子騎偷來的單車到派出所　自投羅網被警鷹眼認出

蔡姓男子涉嫌偷腳踏車後，竟大膽騎到派出所洽公，自投羅網。（竹南警方提供）

竹南警分局日前據報，有民眾在竹南火車站附近失竊價值7500元的自行車，警方調閱監視器清查雖鎖定某男子，但因對方並非治安人口而未能突破。警方正苦於案情陷膠著之際，8日有名蔡姓男子，騎腳踏車到派出所洽公，警員鍾志翔覺得眼熟，立即聯結到竊案，蔡男自投羅網，得來全不費功夫。

竹南派出所日前受理這樁腳踏車竊案後，調閱附近相關監視器，掌握一名身穿藍色短袖上衣、長褲及顯眼黃色拖鞋的中年男子涉嫌，但清查發現他並非本地治安顧慮人口，無法確認其身分。

「踏破鐵鞋無覓處、得來全不費功夫！」正當警方苦於案情膠著之際，8日下午有蔡姓男子自己走進竹南派出所向警方詢問事情，警員鍾志翔看到蔡男的穿著與體型，聯想到腳踏車竊賊，經比對畫面加，藍色短袖上衣、搶眼的黃色拖鞋及壯碩體型，幾乎認定他就是嫌疑人。

鍾員進一步詢問時，他起初沉默，後來自知無法狡辯坦承犯行，而被偷的腳踏車就停在派出所門口。大膽竊賊竟騎著偷來的腳踏車到派出所，被眼尖的鍾員認出，烙碼貼紙也證明該部腳踏車已報失竊。

(中時)