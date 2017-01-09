星總理李顯龍致函港特首 要求歸還遭扣裝甲車

星加坡總理李顯龍近日致函特首梁振英，要求港府盡快歸還去年11月扣留的9輛裝甲車。香港特首辦指已收到該信函，海關正就事件進行調查，並會按香港法律處理。

據星加坡《聯合早報》報導，李顯龍在信中強調星加坡有該批裝甲車的主權，要求港府盡快歸還。星國防部長黃永宏表示，香港方面稱依法調查事件，需要時間處理，星加坡方面歡迎此回應。

黃永宏強調，過去兩個月已就事件多次向港府表明立場，星加坡在過去逾30年均依法、以商業船隻運送軍事裝備，從未發生過被扣留事件，請港府盡快歸還。黃亦引例指，2010年港府曾扣留南韓的運兵車及坦克等，其後亦有歸還。

星加坡外交部長維文也說，星加坡和香港或台灣的互動是以星加坡所秉持的「一個中國」政策為基礎。

香港特首辦回應事件時指，確認收到星加坡總理致行政長官的信函，又表示香港海關正就事件進行調查，港府會按香港法律處理。

香港海關去年11月23日查扣商業船運公司載運的9輛星加坡武裝部隊裝甲車及裝備。媒體也報導稱是星加坡在台灣訓練的「星光部隊」所屬的裝甲車，完成訓練運返星加坡途中，泊靠香港在葵涌貨櫃碼頭遭查扣。

(中時電子報)