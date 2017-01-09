星總理李顯龍致函港特首 要求歸還遭扣裝甲車
星加坡總理李顯龍近日致函特首梁振英，要求港府盡快歸還去年11月扣留的9輛裝甲車。香港特首辦指已收到該信函，海關正就事件進行調查，並會按香港法律處理。
據星加坡《聯合早報》報導，李顯龍在信中強調星加坡有該批裝甲車的主權，要求港府盡快歸還。星國防部長黃永宏表示，香港方面稱依法調查事件，需要時間處理，星加坡方面歡迎此回應。
黃永宏強調，過去兩個月已就事件多次向港府表明立場，星加坡在過去逾30年均依法、以商業船隻運送軍事裝備，從未發生過被扣留事件，請港府盡快歸還。黃亦引例指，2010年港府曾扣留南韓的運兵車及坦克等，其後亦有歸還。
星加坡外交部長維文也說，星加坡和香港或台灣的互動是以星加坡所秉持的「一個中國」政策為基礎。
香港特首辦回應事件時指，確認收到星加坡總理致行政長官的信函，又表示香港海關正就事件進行調查，港府會按香港法律處理。
香港海關去年11月23日查扣商業船運公司載運的9輛星加坡武裝部隊裝甲車及裝備。媒體也報導稱是星加坡在台灣訓練的「星光部隊」所屬的裝甲車，完成訓練運返星加坡途中，泊靠香港在葵涌貨櫃碼頭遭查扣。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。