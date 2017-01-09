伊朗自製防空飛彈 酷似美製標準1型

伊朗自製的沙雅德2型飛彈，外型很像美國標準飛彈，不過內部構造應該已大不相同。(圖/伊朗國營電視)

伊朗最近進行了自製防空系統「塔拉斯」(Talash)的首次試射，演習地點是在海岸城市布什爾(Busheh)的一個防空飛彈基地，伊朗軍方特別找來伊朗各個媒體來採訪，表示他們對自製武器的信心。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，「塔拉斯」在伊朗語是「搜索、追蹤」之意，所以可見伊朗對這套防空系統似乎頗有信心，演習中，「塔拉斯」導引了一枚伊朗自製的「沙雅德2型」(Sayyad-2)飛彈，似乎成功的擊落空中標靶。據伊朗媒體報導，塔拉斯系統使用「歐佛昆」(Ofogh或Ofoq) 火控雷達，從先前伊朗武器遊行的畫面得知，「歐佛昆」似乎是一種伊朗自製的平面陣列雷達，不過在此次的新聞畫面中，只有飛彈發射的樣子，沒有「塔拉斯」防空系統的全貌。

伊朗媒體曾拍到伊朗的F-4戰機加掛標準飛彈的畫面。(圖/網路)

「沙雅德2型」是伊朗在1979年革命前，從美國獲得的標準1型飛彈(RIM-66,SM-1)的伊朗自製版。在伊朗革命後，美國斷絕了所有的軍事援助，也對伊朗執行嚴格的武器禁運，因此伊朗必須自己想方設法延長美製武器的使用年限，標準飛彈也是如此。從伊朗媒體的畫面得知，「沙雅德2型」似乎已經批量生產，規模還不小。

伊朗媒體拍到自製防空飛彈的廠房，已具有自行大量生產的能力。(圖/伊朗電視台)

伊朗為了維持國防花費了許多心思，許多美製武器都被伊朗以逆向工程的方式重新生產或是改裝，改出了許多令人驚奇的結果。包括雙尾

(中時電子報)