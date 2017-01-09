「癌症送我的禮物」 攝影比賽徵件
癌症希望基金會與藥廠合作，舉辦第6屆「捕捉希望」數位攝影比賽，即日起收件至2月3日，歡迎癌友、家屬與醫療團隊以「癌症送我的禮物」為精神拍攝參賽，爭取首獎2萬元。
64歲的許施金雀曾經是個名牌、高跟鞋、套裝不離身的貴婦，從沒想過自己會罹患子宮內膜癌第3期，且一次就讓她沒了子宮與卵巢，還必須經歷長達9個月的治療。
因為治療，許施金雀原本一頭波浪捲的長髮變成光頭，一度需用輪椅代步，更因腸阻塞腸沾黏再度住院1個多月，但癌症不但沒能打擊她，反而激發積極以對的態度。
即使體力與腳力退步，但她仍選擇用登頂做為自己活著的證明，她首度登玉山成功的照片「勇於追夢、邁向新生」，也獲得去年攝影獎佳作，她希望藉此鼓勵更多癌友不被疾病打倒。
「捕捉希望」數位攝影比賽，共分成癌友、親友及醫療團隊3組，每組將評選前三名及5名佳作，最高獎金2萬元，癌友、病患親友及醫療人員皆可報名參加，詳情可上癌症希望基金會官網查詢：http://www.ecancer.org.tw/。
(中時)
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