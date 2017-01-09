教育部：不能任意廢校，新生只有一人也要開班

教育部國教署副署長許麗娟（右）說明公立國中小合併及停辦原則。（林志成攝）

教育部今公布「公立國小及國中合併或停辦準則」，地方政府不能以學生數太小而廢校，學校新生或各年級學生即使只有1人，也要開班，但可進行混齡教學；地方政府如果要合併或廢校，必須進行專案評估及辦公聽會，並經教育審議委員會通過後才行。

104學年50人以下的國中小有390所，包括國小376所及國中16所。由於少子化問題嚴重，許多縣市支撐不起小校的營運，因此過去時常以學生人數不到30人或50人就廢校或併校，許多社區因此跟著萎縮，引發爭議。

教育部表示，105年時，全國停辦的國中小有12校（含分校、分班），包括南投4校、澎湖3校、嘉義2校及高雄、苗栗、台東各1校；此外，嘉義及苗栗有8校被併為4校。

教育部今天發布「公立國小及國中合併或停辦原則」，11日起生效。教育部國教署副署長許麗娟表示，依據此原則，地方政府不得於自治法規中規定，學生不足一定人數者不予成班，因此只要學校新生或各年級學生有1人以上者，均應開班。

許麗娟還說，同一鄉（鎮、市、區）只有一所國小或國中，或鄰近同級學校的交通有重大安全顧慮者，不得廢校；但經學區內設有戶籍的選舉權人書面連署達1/2以上同意，或確實已無適齡學生者，不在此限。

許麗娟表示，學生總人數不到50人的學校，建議混齡編班、混齡教學，或將學校委託私人辦理。如果地方政府認為有必要廢校或併校，則要進行專案評估及辦理公聽會，並經地方教育審議會審議通過後為之。

嘉義縣教育處長王建龍表示，「空留一所學校不代表對教育重視」，以後併校或廢校難度提高，地方政府可能讓小校維持現狀、沒有積極作為，這不是保護學生，而是害學生。不過既然教育部有新規定，地方政府也只能聽命行事，配合辦理。

(中時)