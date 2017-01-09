教育部：不能任意廢校 新生只有一人也要開班
教育部今公布「公立國小及國中合併或停辦準則」，地方政府不能以學生數太小而廢校，學校新生或各年級學生即使只有1人，也要開班，但可進行混齡教學；地方政府如果要合併或廢校，必須進行專案評估及辦公聽會，並經教育審議委員會通過後才行。
104學年50人以下的國中小有390所，包括國小376所及國中16所。由於少子化問題嚴重，許多縣市支撐不起小校的營運，因此過去時常以學生人數不到30人或50人就廢校或併校，許多社區因此跟著萎縮，引發爭議。
教育部表示，105年時，全國停辦的國中小有12校（含分校、分班），包括南投4校、澎湖3校、嘉義2校及高雄、苗栗、台東各1校；此外，嘉義及苗栗有8校被併為4校。
教育部今天發布「公立國小及國中合併或停辦原則」，11日起生效。教育部國教署副署長許麗娟表示，依據此原則，地方政府不得於自治法規中規定，學生不足一定人數者不予成班，因此只要學校新生或各年級學生有1人以上者，均應開班。
許麗娟還說，同一鄉（鎮、市、區）只有一所國小或國中，或鄰近同級學校的交通有重大安全顧慮者，不得廢校；但經學區內設有戶籍的選舉權人書面連署達1/2以上同意，或確實已無適齡學生者，不在此限。
許麗娟表示，學生總人數不到50人的學校，建議混齡編班、混齡教學，或將學校委託私人辦理。如果地方政府認為有必要廢校或併校，則要進行專案評估及辦理公聽會，並經地方教育審議會審議通過後為之。
嘉義縣教育處長王建龍表示，「空留一所學校不代表對教育重視」，以後併校或廢校難度提高，地方政府可能讓小校維持現狀、沒有積極作為，這不是保護學生，而是害學生。不過既然教育部有新規定，地方政府也只能聽命行事，配合辦理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。