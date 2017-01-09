馬山播音站春節開放 解說訓練先上路
金門國家公園管理處計劃農曆春節開放「馬山播音站」，金門觀光再增新景點。為此，金管處先行在12日舉辦馬山播音站解說訓練；今天起受理報名，有35個名額，額滿為止。
金門國家公園管理處表示，馬山位於金門最北端，是金門最靠近大陸島嶼的前線基地，距大陸角嶼約2300公尺，是前線中的前線。
馬山播音站自民國43年年開始實施心戰喊話，早期內容多以威脅、恐嚇、利誘，或以強力勸服等。播音員多為女性，她們的規範、作息都同於軍職。
馬山播音站自80年代停止播音後，因隸屬軍方管制範圍未對外開放。近年因軍方國防事務改革，移交由金門國家公園管理處管理維護；管理處在105年底完成修繕與相關展示，計劃春節開放參觀。
金管處表示，馬山播音站除了將呈現60年代喊話站任務之外，也展示當時女播音員在這裡的生活情境，完整呈現馬山觀測所與馬山播音站，讓遊客可全觀馬山據點的重要地理位置與歷史定位
為讓了金門旅遊從業人員能夠了解相關展示內容，金管處在播音站開放前，先行於12日上午11時在馬山播音站舉辦解說訓練活動。由於場地較狹小，這次訓練只招收35名學員，歡迎對有興趣的旅遊從業人員，踴躍報名參加。
報名請洽082-313183，解說課莊小姐。報名時間：上午8時30到12時；下午1時30分到5時。報名請備妥個人出生、身分證字號、聯絡電話，並告知服務的旅行社或旅遊相關單位資料，方便主辦單位辦理活動相關事宜。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。