馬山播音站春節開放 解說訓練先上路

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金門國家公園管理處計劃農曆春節開放「馬山播音站」，金門觀光再增新景點。為此，金管處先行在12日舉辦馬山播音站解說訓練；今天起受理報名，有35個名額，額滿為止。

金門國家公園管理處表示，馬山位於金門最北端，是金門最靠近大陸島嶼的前線基地，距大陸角嶼約2300公尺，是前線中的前線。

馬山播音站自民國43年年開始實施心戰喊話，早期內容多以威脅、恐嚇、利誘，或以強力勸服等。播音員多為女性，她們的規範、作息都同於軍職。

馬山播音站自80年代停止播音後，因隸屬軍方管制範圍未對外開放。近年因軍方國防事務改革，移交由金門國家公園管理處管理維護；管理處在105年底完成修繕與相關展示，計劃春節開放參觀。

金管處表示，馬山播音站除了將呈現60年代喊話站任務之外，也展示當時女播音員在這裡的生活情境，完整呈現馬山觀測所與馬山播音站，讓遊客可全觀馬山據點的重要地理位置與歷史定位

為讓了金門旅遊從業人員能夠了解相關展示內容，金管處在播音站開放前，先行於12日上午11時在馬山播音站舉辦解說訓練活動。由於場地較狹小，這次訓練只招收35名學員，歡迎對有興趣的旅遊從業人員，踴躍報名參加。

報名請洽082-313183，解說課莊小姐。報名時間：上午8時30到12時；下午1時30分到5時。報名請備妥個人出生、身分證字號、聯絡電話，並告知服務的旅行社或旅遊相關單位資料，方便主辦單位辦理活動相關事宜。1060109

(中央社)