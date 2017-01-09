二度赴秦金生靈堂致意 宋楚瑜哀戚
已故親民黨秘書長秦金生靈堂今天開放致祭，前來致意的政壇人物絡繹不絕。親民黨主席宋楚瑜下午二度前來靈堂致意並慰問家屬，神情十分哀戚，也未發表談話。
秦金生長期跟隨宋楚瑜，被視為宋楚瑜的左右手。宋楚瑜昨晚11時30分許到靈堂弔唁秦金生；今天下午2時30分許，又再度來到靈堂致意並慰問家屬，並在3時10分離去，神情十分哀戚，也未發表談話。
秦金生昨天上午心肌梗塞辭世，享壽70歲，遺體昨晚移靈至台北，台北的靈堂也在今天早上開放致祭，一整天下來，到場向秦金生致意的政壇人物進進出出，絡繹不絕。
今天上午前來靈堂向秦金生致意的有總統府代理秘書長劉建忻、前行政院長蘇貞昌、前僑委會主委陳士魁、前財政部長劉憶如、前國民黨副主席林豐正、前台北縣長周錫瑋，及國民黨立委林德福等人。
國民黨副主席郝龍斌、胡志強則在下午連袂前來靈堂，向秦金生致意。
前來弔唁的政壇人士多表示，秦金生生前為人隨和且待人親切、做事努力積極，是台灣政壇中少數有情有義的人，對於秦金生的猝逝，都感到相當震驚，也十分的不捨與遺憾。1060109
(中央社)
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