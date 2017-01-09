多頭主導盤面 陸股小紅作收

陸股今天以小黑開出，但多方隨即進場，盤面快速翻紅主導走勢直到尾盤。終場上證綜指以3171.24點上漲16.92點，漲幅0.54%小紅作收，維繫近日來的短多走勢。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天以平低盤開出，5分鐘左右就由黑翻紅，之後在平盤上震盪。上午10時40分左右買盤湧進，大盤兩度急拉，指數最高站上3173.14點；之後呈現震盪格局，尾盤小幅拉回，仍收3171.24點，且站上30日均線。

深圳證券交易所綜合股價指數（深證成指）今天同樣開低，但早盤表現相對乏力，直到10時40分過後才在買盤拉抬下由黑急拉翻紅，走勢直追滬股。終場收10331.79點上漲42.43點，漲幅0.41%。

川財證券分析，在經濟政策層面，匯率、流動性和經濟的中線拉回壓力仍在；市場資金上，中長線資金和短線資金繼續流出，仍存在調整風險。綜合研判，陸股可能延續震盪整理趨勢。1060109

(中央社)