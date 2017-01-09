台中機場快線電動公車23日通車 採預約制

台中市政府規劃3條「機場快線」電動公車路線，「國美館-台中國際機場線」23日正式通車，配合航班採預約制，車體內外皆彩繪HELLO KITTY，吸睛車體可望成為台中觀光公車。

台中國際機場快線電動公車今天舉行啟用儀式，台中市交通局長王義川、觀旅局長陳盛山、台中市議員陳世凱、楊典忠等人到場共襄盛舉，一同試乘電動公車，體驗低碳運輸的舒適感。

王義川表示，市府規劃推出3條「機場快線」公車路線，「國美館-台中國際機場線」（經烏日高鐵站）、「台中火車站-台中國際機場線」（經台灣大道）、「逢甲夜市-台中國際機場線」（經中清路）。

王義川指出，「國美館-台中國際機場線」採全電動公車路線，這是亞洲第1條以電動公車來做聯外運輸系統，對於市府推動減少移動汙染源帶來的空汙也有所助益；車體結合卡通人物HELLO KITTY，外型吸睛。

陳盛山指出，台中國際機場因缺乏快捷公車一直被詬病，主因是客運業者對機場航線的增加及客運量沒信心，但15日越捷航空將開啟台中到胡志明航線，另虎航等台中到曼谷、澳門的航線也將於3月底陸續開航，市府將打造台中國際機場為窄體客機起降最多的機場，「客運業者對龍團隊要有信心」。

有民眾反映，機場公車資訊因為隔著櫃台看不清楚，有部分公車資訊修改也已許久未更新，楊典忠建議，機場公車候車室的櫃台若沒使用，就應移開讓民眾看清楚公車資訊，已調整路線或時刻的公車資訊，應及時更新，國際機場公車資訊無法與時俱進，應該加強改進。

捷順交通公司表示，「國美館-台中國際機場線」於23日通車營運，將採全預約、以旅客需求為導向，每天約30班，每次搭乘費用新台幣100元，需3天前預約，若取消要扣除30元手續費，目前先採電話預約。1060109

(中央社)