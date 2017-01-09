涂醒哲升格當外公 首次抱外孫女
嘉義市長涂醒哲今年元旦過後升格當外公，他說，外孫女在元月3日誕生，重3200多公克，原本女兒已考慮要剖腹產，最後還是堅持自然產。
涂醒哲表示，由於女兒涂巧吟的預產期剛好落在年初，他與市民一起在嘉義跨年，太太鄭玉娟則前往台北看顧女兒。
他說，因為女兒懷第一胎，寶寶又有3200多公克，生起來真的很辛苦，本來已考慮要剖腹產了，最後還是堅持自然產。他說，自然產對媽媽、寶寶都很好，就是辛苦女兒了。
雖然在嘉義忙公務，但外孫女出生的第一時間，涂醒哲就收到妻子傳來的喜訊，並透過LINE看到外孫女可愛的模樣；當天下午並抽空前往台北探視外孫女。
涂醒哲表示，第一次抱外孫女有點緊張，畢竟好久沒有抱嬰兒了。他說，外孫女紅嘟嘟的臉蛋與小小的手掌，真的好可愛，「阿公抱孫」是人生最快樂的時刻。1060109
(中央社)
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