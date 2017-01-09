潘基文受傳聞拖累 文在寅民調重登第一

南韓民意調查機構Realmeter今天公布新年首週民調結果，民主黨前黨魁文在寅在下屆總統選舉民調中以26.8%的支持率居首，擊敗前聯合國秘書長潘基文的21.5%，重登榜首。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，民主黨籍城南市長李在明以12%的支持率躋身第3，身價止跌看漲。

此外，國民之黨前黨魁安哲秀的支持率為6.5%、忠清南道知事（省長）安熙正支持率為5.0%、首爾市長朴元淳支持率為4.3%、原執政新世界黨內反朴槿惠派、正黨國會議員柳承旼支持率為3.4%，前6名中僅有潘基文1人被視為泛執政陣營總統熱門人選。

文在寅與潘基文之前一週的支持率在伯仲之間，文在寅僅以0.5個百分點緊隨潘基文之後，但潘基文收受23萬美元賄賂的傳聞發酵後，此消彼長，文在寅領先潘基文的幅度變大。

民調結果顯示，民主黨的支持率已達到執政的新世界黨的兩倍多。各黨支持率依次是民主黨38.9%、新世界黨15.5%、國民之黨11.7%、正義黨5.6%。剛剛正式定名的「正黨」不在調查之列。1060109

(中央社)