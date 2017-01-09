翁啟惠遭起訴 府尊重司法機關依法處理

我要評比

前中研院院長翁啟惠因為浩鼎案被起訴，總統府今天表示，府方的立場是尊重司法機關依法處理，勿枉勿縱。

士林地檢署偵辦浩鼎案今天偵結，認定浩鼎董事長張念慈等5人涉犯內線交易罪，翁啟惠及張念慈另涉期約收受賄賂及行賄罪嫌，一併起訴。1060109

(中央社)