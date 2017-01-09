陸2015GDP最終值 年增6.9%

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中國大陸國家統計局今天公告，經最終核實，2015年中國大陸國內生產毛額（GDP）為人民幣68兆9052億元，比初步核算數增加3546億元；年增率為6.9%，與初步核算數一致。

新華社報導，根據公告，為更好地服務宏觀決策和適應社會需求，避免數據多次修訂給使用者帶來不便，大陸國家統計局決定對現行的GDP核算和數據發布制度進行精簡改革，由初步核算、初步核實和最終核實3個步驟，調整為初步核算和最終核實2個步驟。

改革後，年度GDP初步核算數於翌年1月20日左右在年度大陸國民經濟運行情況記者會和大陸國家統計數據庫中發布；最終核實數則於再下一年1月份以大陸國家統計局公告形式發布。

根據大陸國家統計局統計年報、財政部財政決算和有關部門年度財務資料等，2015年GDP數據最終核實數據顯示，2015年第一產業增加值最終核實數為6兆862億元，比初步核算數減少8億元，增速3.9%保持不變。

第二產業增加值為28兆2040億元，比初步核算數增加1480億元，年增率6.2%，比初步核算數提高0.1個百分點；第三產業增加值34兆6150億元，比初步核算數增加2075億元，年增8.2%，比初步核算數降低0.1個百分點。1060109

(中央社)