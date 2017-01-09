南韓總統閨蜜崔順實 被控賄賂新罪名

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南韓特別檢察官團隊今天表示，已再對總統朴槿惠的閨蜜崔順實追加指控包括賄賂等新罪名。這起政治醜聞使朴槿惠遭彈劾停職。

路透社報導，崔順實原先已被控濫權和詐欺未遂。她去年10月底遭羈押，上月開始受審。

南韓獨立檢察組發言人李圭(吉吉)今天表示，已再對崔順實提出新的指控。他在例行簡報會並未說明細節，至今也未能取得崔順實的律師反應。

韓聯社報導，崔順實今天再度拒絕接受獨立檢察官團隊訊問。

崔順實明天將以證人身分，出席在憲法法院舉行的總統彈劾案庭審辯論。11日以被告人身分，出席在首爾中央地方法院舉行的干政案第2次庭審。

崔順實去年12月24日首次到獨立檢察組辦公室接受訊問，但同月27日和31日都拒絕傳喚。1060109

(中央社)