南韓總統閨蜜崔順實 被控賄賂新罪名
南韓特別檢察官團隊今天表示，已再對總統朴槿惠的閨蜜崔順實追加指控包括賄賂等新罪名。這起政治醜聞使朴槿惠遭彈劾停職。
路透社報導，崔順實原先已被控濫權和詐欺未遂。她去年10月底遭羈押，上月開始受審。
南韓獨立檢察組發言人李圭(吉吉)今天表示，已再對崔順實提出新的指控。他在例行簡報會並未說明細節，至今也未能取得崔順實的律師反應。
韓聯社報導，崔順實今天再度拒絕接受獨立檢察官團隊訊問。
崔順實明天將以證人身分，出席在憲法法院舉行的總統彈劾案庭審辯論。11日以被告人身分，出席在首爾中央地方法院舉行的干政案第2次庭審。
崔順實去年12月24日首次到獨立檢察組辦公室接受訊問，但同月27日和31日都拒絕傳喚。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。