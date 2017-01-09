春節台北往返宜蘭客運 候車不逾20分鐘

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因應農曆春節返鄉及遊客人潮，台北區監理所考量民眾提前返鄉，已協調客運業者紓解國道5號壅塞，於春節期間，台北往返宜蘭，尖峰時間3至5分鐘發車，候車不會超過20分鐘。

台北區監理所今天表示，已經請客運業者完成春節期間車輛與駕駛人疏運量能，讓在外工作及就學民眾可順遂返鄉團聚。

為紓解國道5號壅塞，春節期間，台北往返宜蘭班車，尖峰時間3至5分鐘發車，候車時間不超過20分鐘。

旅客可於新北市板橋轉運站、市府轉運站、台北轉運站、圓山轉運站，及新店大坪林站等站，搭乘國道客運前往宜蘭。

同時，為強化宜蘭地區公車接駁系統，宜蘭縣境的2條紅色幹線公車及7條綠色景點公車，每15至30分鐘一班車，以「1530紅配綠」方式，強化宜蘭地區整體交通，鼓勵民眾搭乘公共運輸遊宜蘭。

台北區監理站表示，春節假期間，除持續推出自雙北市端試辦「捷運三重站（國光客運）」及「松山車站（首都客運）」往返羅東轉運站的臨時路線外，並自「板橋轉運站（葛瑪蘭客運）」增開至羅東轉運站的直達車。

此外，於宜蘭端再增加以既有路線延伸行駛宜蘭地區，包括金車酒廠（葛瑪蘭客運）、羅東林業園區（國光客運）及傳統藝術中心（首都客運）等3處熱門景點專車。

民眾於首個景點遊玩後，可利用宜蘭在地台灣好行、紅綠線、勁好行等公車，銜接至下一景點，及返程前往轉運站，搭乘班車返回台北。乘車相關資訊，可上國光客運、首都客運及葛瑪蘭客運公司網站查詢。

台北區監理所表示，搭配國5北上宜蘭至頭城，大客車通行路肩及主線儀控措施，大客車尖峰時段，行經該路段旅行時間，平均約節省30至40分鐘；呼籲民眾春節期間，利用大眾運輸前往宜蘭遊玩，才可避免塞車之苦，享受出遊好心情。1060109

(中央社)