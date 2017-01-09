傳倒戈挺吳敦義 黃復興：空穴來風

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中國國民黨黃復興黨部今天表示，媒體報導「驚傳黃復興倒戈」等新聞，空穴來風，黃復興黨部一貫秉持黨務及選務中立立場，對媒體不實報導，至表遺憾。

媒體報導，前副總統吳敦義宣布參選黨主席，傳出黃復興黨部主委金恩慶可能「倒戈」，棄黨主席洪秀柱而挺吳敦義，且金恩慶可能辭去主委，退將和黃復興系統可能轉為替吳敦義站台。

黃復興黨部下午發布新聞稿表示，媒體報導空穴來風，金恩慶從未做過相關或類似發言，報導內容全為杜撰的謠言。

新聞稿指出，黃復興黨部為國民黨的黃復興黨部，絕非屬於任何個人的黨部，一貫秉持黨務及選務中立立場，遵從黨的制度，服從黨的紀律，對媒體不實報導，至表遺憾。1060109

(中央社)