德國綠黨：政府應替殘病者支付召妓費用

我要評比

德國「綠黨」（GreenParty）女發言人說，政府應替殘疾人士和重病患者支付取得性服務的花費，讓他們在付費後能夠報銷請款。

英國廣播公司（BBC）報導，他們應該證明自己有醫療上的需求，以及無力支付性服務費用。

國會議員沙爾芬貝格（Elisabeth Scharfenberg）告訴「週日世界報」（Welt Am Sonntag），她「能夠想像」地方政府為「性協助」支付費用。

德國2002年起讓賣淫合法化。

根據報導，在療養院提供服務的性工作者人數日益增加。1名性諮詢人員表示，娼妓對某些患者而言是「福音」。

在荷蘭，用於性服務的費用已可列為醫療費用申報。（譯者：中央社劉文瑜）1060109

(中央社)