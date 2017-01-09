國外習醫回台考醫師 採認規定變嚴

我要評比

衛福部今天表示，近年持國外醫學系畢業證書考台灣醫師考試逐年增加，避免影響人力跟醫療品質，將設採認新規定，考試資格變嚴，有意赴國外學醫者應審慎。

根據考選部統計資料顯示，自民國96年起持國外醫學系畢業證書參加台灣醫師、牙醫師考試人數逐年增加。

衛生福利部醫事司長石崇良下午受訪表示，到國外念醫學系者在民國98、99年達到高峰，約有500、600名，每年約有200名回台考醫師考試。擔心影響台灣醫師人力、對醫療品質造成衝擊，決定限縮應試門檻，但只有今年入學者才受影響，不會溯及既往。

依據醫師法施行細則規定，衛福部會同考選部、教育部共同發布「國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」，明定國外醫學系學歷採認條件。至於大陸地區學歷，不包含在採認範圍，大陸醫事人員或赴大陸習醫者仍不能來台考照執業。

石崇良說，新設的採認規定，國外畢業學校須為教育部已列入參考名冊者；醫學系、牙醫系修業年限需達6年以上，學士後醫學系4年以上。課程內容須含基礎醫學及臨床醫學且達一定時數。

若沒提供完整醫學訓練課程，包括安排臨床實習課程、非經一般常態招生或入學管道、該國政府對台灣同級同類學校的醫學學歷未有「對等承認」、不具應當地國醫師執業應考條件者都不予採認。

石崇良表示，未來不符合採認規定者，不論任何國家或地區，都不能參加台灣醫師考試。通過採認者，如屬美國、日本、歐洲、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡及香港等9大地區畢業學歷，則可參加考選部辦理的醫師考試。

他說，其他非9大地區的學歷則須先參加教育部學歷甄試，通過後才能參加醫師考試。

衛福部呼籲，採認原則較之前為嚴格，想到國外就讀醫學系科的學子，應審慎評估國外醫學教育訓練制度是否符合採認規定。1060109

(中央社)