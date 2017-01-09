高市空大與高雄大學攜手 共創新南向教育政策

高市空大與高雄大學簽訂合作合作協議書，將攜手共創新南向教育政策。（校方提供）

高市空大與高雄大學簽訂合作合作協議書，將攜手共創新南向教育政策。（校方提供）

高雄市立空中大學新年新氣象，今（9）日與國立高雄大學簽訂合作協議書，今後兩校將積極加強雙邊之實質合作，有效共享雙方資源，建立人才培育、產學研究等合作關係，特別是兩校都有在越南開班及朝東南亞擴大發展的計畫，更可以攜手共創新南向政策的教育契機。

繼去年11月甫與國立高雄師範大學簽訂合作協議書、建立密切夥伴關係後，高雄市立空中大學在劉嘉茹校長的領導下，再度展現區域合作、聯手拓展的企圖，於9日（星期一）下午2時於空大行政大樓 2樓會議室，與國立高雄大學締結合作夥伴關係。

由空大劉嘉茹校長與高雄大學校長王學亮主持簽約儀式，期許雙方加強實質合作，有效共享資源，並促進雙方實務與學術經驗之交流，特別是推動雙方境外班課程的共同開設，推動雙方東南亞語言文化之相關交流合作，以及協助取得大學同等學歷的空大學生銜接高雄大學碩士班課程的合作，更是嶄新的合作項目，既配合政府新南向政策，又實質嘉惠學生，如本校越南班學生即可升學就讀高雄大學越南碩士班，就近上課。

高雄市立空中大學劉嘉茹校長感謝高雄大學校長王學亮對兩校合作的重視， 親自帶領研發長潘欣泰、教務長陳月端、主任秘書吳行浩、法學院院長廖義銘、理學院院長孫士傑、圖書資訊館館長楊新章及政治法律學系教授楊鈞池等蒞臨。

她表示，空大擁有向心力極強的師生及校友，上個月（2016年12月17日）剛舉辦創校20週年慶的「校友千人回娘家、空大辦桌慶團圓」活動，盛況空前，陳菊市長並親自出席，稱讚空大在校長領導和師生努力下，校務蒸蒸日上，令人驚艷。劉校長強調，做為唯一一所市立大學，空大有優勢也有義務去加強促成區域大學的合作，並與區域大學聯手拓展新南向教育政策的版圖，希望與高雄大學的合作是一個新契機的開始。

(中時)