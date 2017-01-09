小學生公益行動開跑 文府學子帶頭做
文府國小視障生黃肅鈴個性害羞、靦腆，較不受到班上重視，直到全班參與小學生公益行動，拍攝紀錄片《小一生的導航機》，同學學會包容、理解，存在彼此間的高牆瞬間倒下。他們以實際行動參與公益，號召更多人響應小學生公益行動競賽。
瑪利亞社會福利基金會與高市教育局合辦「小學生公益行動競賽」，今日首映公益行動紀錄片《小一生的導航機》，該片敘述文府國小多年傳統「愛心學長姐」活動，由學長姐一對一帶領新生瞭解、適應校園環境。
片中女主角黃肅鈴是新移民子弟，父親到越南經商，與越南籍母親相識成婚，她出生因心臟疾病，血液無法正常供輸，釀成左眼視力受損，但班上同學誤以為她在瞪人，人際關係不佳，直到參與此次公益活動彼此破冰，她更有自信，甚至參與自治小市長選舉帶頭服務。
教育局長范巽綠表示，去年小學生公益行動競賽，吸引全台280所國小、逾6萬名學生參與，經過老師帶領學生討論，有足夠能力參與公益行動，從教室、社區、家庭，甚至擴及國家社會、跨國際關懷，小朋友力量超乎大人想像，產生的正能量終將讓世界變得更美好。
知名主播沈春華受邀為傳愛大使，她說，透過「愛的魔法盒」生命教育教材能讓孩子反思，改變世界不需等到長大，鼓勵孩子伸手幫助他人，只要有心就能做到。她呼籲全台國小五年級學生響應小學生公益行動競賽，即日起徵件至2月24日止。
(中時)
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