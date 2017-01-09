統一企業社會福利基金會「依舊有愛」溫暖14個弱勢團體
愛物惜福獻愛！過年腳步近了，統一企業社會福利基金會連續8年來，發起「依舊有愛」二手物資捐贈活動，今年與以往不同的是，此次集結統一集團，包括統一超商、統一實業、大統益、台灣神隆、統一精工、統奕包裝、統一職棒等南部16家公司，分別設立21個愛心回收站，集團攜手獻愛、溫暖全台弱勢團體。
基金會總幹事凃忠正指出，本活動歷經近2個月，鼓勵同仁愛物惜福，將不合身或還沒穿過，但欲換季的冬、夏季衣物或二手玩具，轉贈給有需要的機構，集團員工除了將家中衣物捐贈同時，甚至還有員工特別將衣物再以新的透明袋，分別裝入袋中，雖是小小舉動，但希望受贈者感受尊重，讓人備感溫暖，統奕包裝也捐贈1千個空箱子，共襄盛舉。
凃忠正表示提到，今年共收到700餘箱(袋)的二手物資，也邀請台南心智障礙關顧協會孩童協助整理，一一拆箱並依照男性、女性、長輩、孩童等分類，再將分類過後的物資，贈予社福NPO團體。
受贈團體包括有新竹縣世光教養院、台東阿尼色弗育幼院、嘉義市修緣育幼院、高雄慈德育幼院、社團法人黃絲帶愛網協會、瑞復益智中心、屏東勝利之家等14個單位。
基金會成立39年以來，服務內容除了急難救助業務外，另在殘障、濟急、困學、醫療、育幼、養老等方面也投入了相關的服務及資源，此次二手衣募集公益慈善活動，提升集團員工對公益活動的參與，以實際行動關心社會弱勢族群，實現愛與關懷並善盡社會企業責任。
(中時)
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