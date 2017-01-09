開庭失控暴走 法官遭罰款扣薪

桃園地院法官曾雨明，多次過度職權干預、介入當事人的詰問程序，並限制律師詰問權利，他還情緒失控，當庭恐嚇被告「給我注意點、我要收押妳」；司法院職務法庭認為，曾男嚴重影響法官形象，今判決他罰款10個月薪水確定，這是法官法實施以來，司法官遭判罰月俸的首例。

將曾雨明送交評鑑的民間司改會相當不滿，執行長高榮志表示，當初法評會是建議以不適任為由，將曾男轉任法官以外的職務，但司法院職務法庭卻只判罰月俸，明顯違反法評會的決議；高榮志指出，法官懲戒制度須修改，讓法評會擁有對法官的實質懲處權。

曾雨明在2013年5月15日開庭訊問被告時，由於法庭桌椅間通道較窄，被告莊姓夫妻正要走過去，莊男不小心跌坐在椅子上，加上重聽，沒有起立陳述，曾男竟大聲斥責被告，庭訊過程還禁止被告反詰問，責罵被告聲音之大，連法庭外2樓的庭務員都聽得到。

2014年2月27日，曾審理另起案件，因蔡姓被告急著想發言，曾竟對被告吼罵「妳不要插我話做什麼？妳特別給我注意喔！妳不要給我找收押喔，不尊重法院喔!」對方雖立即道歉，但仍被曾男不斷大聲喝斥，還恐嚇「就要收押」。

隨後，曾男又持續辱罵被告，導致蔡女情緒激動崩潰，以頭部撞擊桌子喊冤，他於是要求法警將被告上銬戒護，隨後他又扯本省外省，還說被告是本省人，他是外省人，離譜的訴訟指揮，連律師都看不過去，聯名由司改會將他送交評鑑。

法評會認為，曾雨明嚴重違反辦案程序與法官倫理規範，情節重大、甚為明確，考量其行為屬慣行，情緒失控非偶發單一個案，明顯欠缺法官於審判時所應具有理性、客觀性、中立性的基本要求，已不適任法官職務，建議將他轉任法官以外的其他職務，以昭警惕。

案經監察院彈劾，司法院職務法庭認為，曾雨明法官違反法官法及法官倫理規範，他的行為損及人民對司法的信賴，嚴重影響法官形象，情節重大，判決對他罰款現職10個月的月俸給總額之懲戒處分定讞。

(中時)