水幕光雕秀好美！　大鵬灣夜間遊湖新景點

大鵬灣國家風景區除有全台唯一的開橋秀外，近期「水幕光雕秀」也接續登場，3月將結合音樂秀正式啟用。(鵬管處提供)

大鵬灣國家風景區除有全台唯一的開橋秀外，近期「水幕光雕秀」也接續登場，鵬管處指出，待3月結合音樂秀正式啟用後，勢必吸引更多觀光人潮，而遊湖業者也樂觀其成。。(遊湖業者提供)

大鵬灣國家風景區除有全台唯一的開橋秀外，近期「水幕光雕秀」也接續登場，雖然尚處測試間段，但七彩霓虹的水幕秀已引發夜間遊湖潮；鵬管處指出，待3月結合音樂秀正式啟用後，勢必吸引更多觀光人潮，而遊湖業者也樂觀其成。

鵬管處表示，大鵬灣為提供遊客更多元、豐富的遊憩體驗，斥資1800萬在三孔橋旁打造夜間遊湖新亮點「水幕光雕秀」，而該設施初階段已於去年底完成，但為讓遊客有耳目一新的感覺，特地再增設音效設備等軟硬體設施，營造全台唯一的海水光雕噴泉音樂秀，預計3月完工。

遊憩課指出，水幕光雕秀的噴泉設置於三孔橋中央，三孔橋長120公尺，而水幕有40公尺長，共裝有120個噴嘴，當中最遠可噴10公尺，原理是利用4組馬達抽水機將灣域海水抽引上來，再噴灑於大鵬灣灣域水面，是新概念的噴泉。

而噴泉所噴灑出的水量，每分鐘可達7.2噸，在夜間透過60組燈光照明形成形形色色的彩虹，變化出炫麗的景象，屆時搭配曼妙動感背景音樂，將呈現迷人震撼的效果。目前測試階段在每日晚上6時至9時的整點表演10分鐘，已吸引不少遊客前往拍照觀賞。

遊湖業者表示，增加水幕光雕，確實讓夜間遊湖大為增色，目前採預約方式經營，搭配船上提供餐飲，可一次飽覽鵬灣跨海大橋光雕與三孔橋的水幕光雕秀，尤其搭船觀賞的視野是最棒的，幾乎是全台獨有。

(中時)