水幕光雕秀好美！大鵬灣夜間遊湖新景點
大鵬灣國家風景區除有全台唯一的開橋秀外，近期「水幕光雕秀」也接續登場，雖然尚處測試間段，但七彩霓虹的水幕秀已引發夜間遊湖潮；鵬管處指出，待3月結合音樂秀正式啟用後，勢必吸引更多觀光人潮，而遊湖業者也樂觀其成。
鵬管處表示，大鵬灣為提供遊客更多元、豐富的遊憩體驗，斥資1800萬在三孔橋旁打造夜間遊湖新亮點「水幕光雕秀」，而該設施初階段已於去年底完成，但為讓遊客有耳目一新的感覺，特地再增設音效設備等軟硬體設施，營造全台唯一的海水光雕噴泉音樂秀，預計3月完工。
遊憩課指出，水幕光雕秀的噴泉設置於三孔橋中央，三孔橋長120公尺，而水幕有40公尺長，共裝有120個噴嘴，當中最遠可噴10公尺，原理是利用4組馬達抽水機將灣域海水抽引上來，再噴灑於大鵬灣灣域水面，是新概念的噴泉。
而噴泉所噴灑出的水量，每分鐘可達7.2噸，在夜間透過60組燈光照明形成形形色色的彩虹，變化出炫麗的景象，屆時搭配曼妙動感背景音樂，將呈現迷人震撼的效果。目前測試階段在每日晚上6時至9時的整點表演10分鐘，已吸引不少遊客前往拍照觀賞。
遊湖業者表示，增加水幕光雕，確實讓夜間遊湖大為增色，目前採預約方式經營，搭配船上提供餐飲，可一次飽覽鵬灣跨海大橋光雕與三孔橋的水幕光雕秀，尤其搭船觀賞的視野是最棒的，幾乎是全台獨有。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。