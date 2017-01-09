《長城》破九千四百萬票房 登雙周冠軍

麥特戴蒙主演的《長城》，連任雙周票房冠軍。(環球提供)

《長城》於台灣12月29日上映，目前全台累積票房，達九千四百三十萬台幣，連任雙周票房冠軍。

《長城》殺青後，劇組回想拍攝過程時，麥特戴蒙說：「張藝謀導演對場面調度瞭若指掌，沒想到國際級團隊能夠齊聚中國，拍出如此大場面的戰爭片，讓我們很期待來中國拍片，幾乎每個人都是衝著張導而來。」

張藝謀則認為《長城》讓他想起，1967年他第一次造訪長城時：「中國文化大革命期間，我剛好17歲，那是我第一次見到長城，心想那真是鬼斧神工。《長城》試圖把中國元素轉化成好萊塢賣座鉅片，這也是第一部大預算、大場面的長城電影。」

(時報周刊)