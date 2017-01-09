彰化本土派 前藍委陳杰表態 力挺郝龍斌選主席

前國民黨立法委員陳杰在彰化八卦山、市區、彰化總工會等處，分別掛起「改變台灣‧懇請支持郝龍斌競選國民黨主席」的大型看板。(圖/張怡文攝)

國民黨副主席、前台北市長郝龍斌即將於週三（11日）正式宣布參選下一屆國民黨主席，有別於部分本土派「攻訐」郝龍斌外省籍的舉止，前國民黨立法委員、彰化陳溫家族領導人陳杰率先於上週六（7日）就在彰化八卦山、市區、彰化總工會等處，分別掛起「改變台灣‧懇請支持郝龍斌競選國民黨主席」的大型看板。

為何公開表態支持郝龍斌參選下一屆國民黨主席？陳杰說：「郝龍斌無私奉獻國民黨的心，感動了我，尤其，他在台北市長八年兩任內，信守政治承諾、行政執行力強，包括開辦Ubike、舉辦2010臺北國際花卉博覽會、舉行第21屆「2009年臺北聽障奧林匹克運動會」、首創1999臺北市民當家熱線、兌現一年一條捷運路線通車政治承諾、開辦「助你好孕」專案提升台北市新生兒出生率及出生人數，絕非亂開空頭支票、芭樂票的政治人物。

陳杰指出，他願意公開支持郝龍斌參選下一屆國民黨主席，包括以下三點：

一、年紀最年輕：在三位候選人中，郝龍斌的年紀最年輕，雖然已逾63歲，但是在國民黨中壯年，有行政能力族群中，屬於最年輕一族，不過，也希望其當選主席後，可以大力栽培及提攜年輕族群，將國民黨改革的力量深入年輕人中，壯大年輕族群，使台灣年輕人可以有夢，可以敢從事改革，讓台灣邁入均富社會，而非淪落「均貧「社會」。

二、 行政能力強：在三位候選人中，郝龍斌除擔任過台北市長，也被民進黨籍總統陳水扁邀請入閣，擔任環保署長，凸顯其人格為朝野均可以接受，尤其，任內強制拆除二仁溪沿岸違法熔煉廠、限制使用塑膠袋政策、為堅持環保保護水資源理念拒絕開放坪林交流道而辭去環保署長，均成為日後檢視其政治人格的一大指標。

三、 無私肯奉獻：誠如其接受專訪所提到，一旦當選黨主席，將不會成為國民黨2020年總統候選人，因為黨再不改革眼看覆亡，再爭權奪利下去，民心盡失又如何爭取2020執政機會？尤其，2018年六都及縣市長選舉即將開打，國民黨如何推出合適人選，以爭取地方執政權？在在需要全黨努力，摒棄一己之私，為國為民舉才，才是正辦。眼看台灣在民進黨中央及地方全面執政下，經濟日疲，人心渙散，財政拮据拼命向人民「強爭豪奪」，一旦在沈淪下去，台灣前景岌岌可危，難道真的要應了外國媒體所說的「即將自我解體」命運？

有人以「省籍情結」挑撥是非，陳杰強調，在台灣出生、成長的每一個國民，都是台灣人，不要為了爭取一個位子，就挑起「省籍」仇恨，這是民進黨的陰謀，絕非國民黨黨員及支持台灣邁向更好境界的台灣人應有思維。為了打破省籍迷思，所以他率先跳出來，在郝龍斌尚未公開表態參選黨主席前，公開呼籲支持者支持郝龍斌參選黨主席。

(中時電子報)