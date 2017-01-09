企業融入社區 關懷獨老陪買年貨

我要評比

老五老基金會與經典大飯店企業志工，昨陪偏鄉獨老採買年貨，老人家們露出溫馨、安慰、滿足的神情。（沈揮勝攝）

志工陪老人家買年貨。（沈揮勝攝）

志工陪老人家買年貨過程。（沈揮勝攝）

老人家滿懷感激。（沈揮勝攝）

企業在山區投資，經典二館及三館也已在去年10月開幕。（沈揮勝攝）

外來企業深扎根，關懷獨老送溫馨！南投縣魚池鄉經典大飯店3年前建竣開業，並迅速融入社區；9日，該飯店與財團法人老五老基金會合辦「獨老寶貝採購去」活動，20名弱勢長輩由企業志工陪伴進入超市，親自選買春節年貨，重享購物樂趣並感受年節氣氛。

來自台北的李紅玉、陳明賢投資興建經典大飯店，2、3館去年10月同時開幕，坐落在魚池鄉東池村的3幢飯店大樓，總共提供了277間客房，為在地帶來上百個就業機會。

東池村沒有社區協會，陳、李兩人本著在地扎根、與居民生命共同體理念，以飯店旁的魚池尖山為名申請成立「魚池尖社區發展協會」，30多名員工利用每周二上午陪40多名社區長輩唱歌、作健康操、工藝DIY，另邀埔榮醫療人員講課、健診，兩年風雨無阻！

年關將近，該飯店經理鄧維秀、張游舜今天下午領著企業志工，與老五老基金會社工師郭冠伶、金珮珊等以每人千元的預算額度接送20名獨居、弱勢老人到超市採買年貨。

91歲的王吳延、家住中明村郊區的黃水菜說，因身障行動不便，已經好久沒上街了，感謝有志工幫忙，得以重溫市集熱鬧景況；能夠選擇自己想要的東西，感覺好溫馨。

(中時)