翁啟惠遭訴 曾銘宗：對產業有正面效果

前中研院長翁啟惠今天因浩鼎案遭以貪污罪起訴，國民黨立委曾銘宗說，證明當初質詢不幸言中、且內容是正確的，如能把違法清除乾淨，對產業有正面的效果。

曾銘宗認為，浩鼎案起訴對生技產業不會有影響，如果能把違法、不法交易清除乾淨，對產業更健全的發展，有正面的效果。

士林地檢署今天偵結浩鼎案，以貪污罪將翁啟惠起訴。曾銘宗當時在浩鼎解盲失敗後，曾在立法院財政委員會質疑翁啟惠不應對浩鼎單一股票發表意見，要求金管會應查是否違反證交法。

曾銘宗傍晚受訪時表示，當時質詢浩鼎案時曾說過，假設翁啟惠有收股票，不是下台就能了事，這件事不幸言中。

他說，自己質詢過程中承受很多壓力，外界認為他無的放矢，現在證明當初說的是正確的。

他說，全案涉及3件事，包括貪污、內線交易與炒作，目前看來是沒有炒作，但浩鼎董事長張念慈有涉及內線交易，證明當初的質詢是正確的。

對於檢方認為翁啟惠沒有涉及內線交易，曾銘宗說，尊重檢方調查。

曾銘宗表示，對於翁啟惠放棄高薪回台執掌中研院，對國內生技產業發展的貢獻，還是表達感謝之意，希望他繼續留在台灣，為台灣的生技產業再做出貢獻，如果翁啟惠覺得有委屈的地方，希望他勇敢面對，相信司法最後會還他公道。

他說，已經提出生技新藥條例修正草案，但民進黨團拉下協商，他呼籲應儘速三讀通過，讓相關制度更健全，生技產業有更好的發展。

立法院經濟委員會召委黃偉哲表示，司法調查結果是看證據，翁啟惠從頭到尾對於是否涉嫌內線交易與是否利用女兒買股票這兩個問題，前後說法兜不攏，儘管翁啟惠學術地位崇高，到這起事件涉及法律問題與政治誠信備受質疑。

黃偉哲說，除非後續被發現檢方調查涉及意識形態或偽造證據，否則尊重地檢署調查結果。1060109

(中央社)