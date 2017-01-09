傷勢已復原 林子崴頂小平頭拚新球季
今年季後入伍服完12天補充役，統一獅21歲左投林子崴在今年春訓與蘇智傑一同頂著小平頭亮相，十分顯眼，其中林子崴去年因調整不佳等因素影響表現，今年開訓活動上，他也寫下「穩定、冠軍」為本季目標。
林子崴去年個人首個完整球季，出賽29場，合計投了50局，拿下2勝5敗、自責分率7.38，表現不如預期，林子崴認為，自己調整不佳是主因，在春訓時腳就出現疲勞性骨折的傷勢，雖然還能跟上訓練，但因此打亂自己的調整步伐，「去年可能是因為是第一次春訓，有點太急了。」
而投到球季尾聲，林子崴也出現左側腰部拉傷，帶傷撐到球季結束，直到參與完秋訓，才有機會讓身體好好休息，並也在12月中旬與蘇智傑一同入伍服完12天補充役。
先前林子崴也被列在經典賽中華隊大名單中，但因傷勢疑慮而辭退，林子崴說：「當時因為自己的腰傷狀況還沒辦法確定，也不知道自己能不能及時恢復，怕沒能幫助到球隊。」但目前傷勢已復原，他也將從春訓起好好為新球季做準備。
有了去年的經驗，林子崴說：「今年春訓就慢慢來，不要讓自己太急，希望能把自己的狀況調整好，再看有沒有機會拚先發輪值。」對於即將到來的新球季，他也提到：「目標就是穩定出賽、穩定表現，希望表現比去年好。」獅隊代總教練黃甘霖則已將他列入今年先發人選中。
(中時電子報)
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