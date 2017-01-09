成大7學者獲吳大猷先生紀念獎 校長今頒發獎金
為培育青年研究人員而設立的「吳大猷先生紀念獎」，成大在去年囊括7個名額，成大校長蘇慧貞認為，這批年青學充滿活力與熱情，9日除邀請他們一起餐敘外，還分別頒發10萬元獎金給予鼓勵。
蘇慧貞表示，地處南台灣的成大，有著地理上的先天失調，但她心中早有一份完整的藍圖，就是要讓年輕學者熱愛成大，願意在成大安身立命，如此他們才能不斷地追求卓越教學及累積創新研究能量。
成大去年是大豐收的一年，在「吳大猷先生紀念獎」中，總共囊括7個名額，人數居各大學之冠，蘇慧貞為表達對這批年輕學者的重視，除親自邀請他們餐敘，並與媒體見面外，還各頒發10萬元給物理學系副教授陳則銘、生理學科暨研究所副教授楊尚訓、機械工程學系副教授劉彥辰、醫學系外科主治醫師賴昭翰、生物科技研究所副教授王涵青、航空太空工程學系助理教授李約亨、交通管理學系副教授林東盈等7位獲獎學者，作為補助他們出國交流或充實研究經費的款項。
成大為表達對年輕學者的重視，已推出各種獎勵措施，其中還包括對具有潛力的年輕學，提供了彈性薪資獎勵辦法，更在著手減少授課時數措施，以便讓新進教師有更多時間投入研究。
(中時)
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