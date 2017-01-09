王寶強「小范冰冰」爆姊弟戀 女方回應了
王寶強經歷婚變風波後，打起精神賣力宣傳新片《大鬧天竺》，受到大批觀眾支持，近日更和大2歲的演員熊乃瑾被爆出姊弟戀，造成熱烈討論。
網上今（9日）曝光王寶強和熊乃瑾一起上健身房運動的照片，兩人互動看似親密自然，引來大家猜測兩人是否在交往，並紛紛獻上祝福。
34歲熊乃瑾畢業於北京電影學院，有北影「小范冰冰」之稱，曾演過電視劇《非緣勿擾》、《青雲志》和電影《太極1從零開始》、《太極2英雄崛起》等，過去曾和賀軍翔、杜淳傳緋聞。
兩人在一起消息傳出，不少網友十分震驚，但據《新浪娛樂》報導，熊乃瑾方面已否認緋聞，表示照片是幾年前合作電影《蔡李佛泉》時，他們一起訓練的照片，更說雙方連微信都沒有，澄清這段戀情。
(中時電子報)
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