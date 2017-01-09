因應極端氣候，屏科大打造綠能溫室

屏科大學永續農業研究農場實驗不同光源、養液、介質等環境因素對於不同植物的生長影響，種植奶油萵苣、多花菊等作物。（潘建志攝）

屏科大學永續農業研究農場採立體多層種植，上層以自然光，下層以LED白光及紅藍光，測試不同光源對不同作物有什麼影響。（潘建志攝）

地球氣候愈來愈極端，嚴重影響農作物生長，溫室栽培及植物工廠可能成為未來重要生產方式。屏東科技大學永續農業研究農場打造不同類型溫室，實驗不同光源、養液、介質等因素對於不同植物的生長影響，希望建立植物生長參數。

其中一棟溫室是BIPV型屋頂結合太陽能光電板的2層樓玻璃帷幕建築，由農學院和工學院合作所建構的多功能環控溫室，2樓是以自然光栽種的瓜果區及葉菜區，1樓則是LED補光立體栽培區，各自有循環式養液栽培系統及光電監控設備。

農園生產系副教授何韻詩帶領學生進行各式的栽培實驗，以「試量產」規模，測試不同環境、養液等因素下，適合栽培的作物種類，希望提高土地和水分肥料利用率，發展環保、穩定又有效率的設施栽培模式。

何韻詩說，不同光源、養液、溫溼度、二氧化碳濃度，對不同植物會造成不同結果，也影響收成。例如光源，因採立體多層種植，上層以自然光，下層以LED白光及紅藍光，可測試會對作物是否有不同影響，希望建立一套參數，未來只要輸入電腦就能自動管理。

目前溫室中已成功種植蘿蔓、皺葉、奶油萵苣、草莓等食用作物，及百合、多花菊等賞作物。何韻詩說，目前也在實驗水耕及介質種植的不同，同時打造高腳溫室、高低屋頂溫室等不同類型溫室，希望未來能讓有志從農的人，有不同的溫室及設備可以選擇。

(中時)