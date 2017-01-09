屏東泰安國小 發表全國第一套馬卡道族教材
屏東內埔鄉泰安國小編纂全國首套馬卡道族文化教材，透過一年級至六年級每學期2至4節本位課程設計，從生活、飲食、歌謠、參訪、祭典等面向，帶學生認識自己已快消失的文化，希望能向下扎根，找回馬卡道族的傳統與榮耀。
校長吳耀明說，這套教材收錄了文史工作者相關研究，並結合去年老祖祠民俗祭典的活動成果編寫而成，內容生動趣味。一二年級以傳說與繪本為引導，帶學生走訪老祖祠與總神大元帥；三四年級了解馬卡道的信仰與生活，認識圭茅、哈網、祭壇與歌謠等文化及文物；五六年級參與祭典，了解鳳山八社遷徙歷史、古令埔碑與祭典儀式等。
文化處長吳錦發表示，聯合國教科文組織去年宣布台灣有8種語言已滅絕，16種語言正面臨危險，一個國家裡民族的語言、文化面臨滅絕時，政府有責任要復振並擴大，這是普世價值。縣府近兩年串連社區學校辦理「馬卡道族復振活動」，更希望透過教材發表，讓更多人重視母語與傳統文化的重要。
泰安國小學生說，原本不知道自己是馬卡道族，老師在課堂上說了後，回到家中跟家人求證，才知道自己的民族血源，現在雖然只學了幾個單字，但很期待未來的課程，可以更了解自己的祖先和文化。
(中時)
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