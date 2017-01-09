昔日郵差患憂鬱症 塑膠袋套頭身亡

曾在台北擔任郵差的蔡姓男子幾年前因罹患憂鬱症，辭掉工作返回嘉義縣義竹老家養病，和年近80歲的雙親同住，今早蔡男母親欲叫他起床吃早餐，拉開和室拉門驚見兒子頭套塑膠袋躺在和室地板上氣絕多時。

警方調查，無業蔡男長期服用憂鬱症藥物，但病況一直不見好轉，可能因此產生輕生念頭，除用塑膠袋套頭，縫隙還用膠布綑住，死意甚深，不過死者生前未留下遺書，家屬也說昨晚睡前沒發現兒子有任何異狀，下午經檢方相驗，確定是自殺窒息死亡。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

請珍惜生命，再給自己一次機會。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

(中時)