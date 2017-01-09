朱宗慶接任國家表演藝術中心董事長

知名打擊樂家朱宗慶將接任國家表演藝術中心董事長，預計週三（11日）走馬上任。文化部表示，期待未來國家表演藝術中心運作更臻成熟，帶動臺灣表演藝術整體發展。

國家表演藝術中心董事長陳國慈去年底向文化部鄭麗君部長表示，因年齡將屆70歲，依規定提出辭呈。由於本屆董事長任期尚未屆滿，文化部依據「國家表演藝術中心設置條例」規定提請行政院院長聘任新董事長，經行政院林全院長核定由朱宗慶接任本屆董事長。

朱宗慶是開創台灣打擊樂立足世界的國際品牌，並曾任台北藝術大學校長、國立中正文化中心藝術總監，行政經驗豐富，同時他長期關注國內行政法人制度，也是推動行政法人法立法的重要推手。國家表演藝術中心成立於103年4月，為我國第一個轉型行政法人之藝術機構。

(工商)