挺環保不蓋接待中心 流行建旗艦總部
興建1座接待中心動輒5000萬到上億元，台中市建築業流行興建企業總部，永續利用！建築業以行動力挺環保，不僅蓋綠建築，樣品屋就設在總部內，建材可回收又不造成浪費，目前7期旁的單元2重畫區，變成企業總部密度最高的地區，沅林建設今天（9日）啟用的企業總部，還特別興建「好漢坡」，老闆和員工不搭電梯，天天爬樓梯上下班，節能又環保。
不受景氣影響，建築業紛紛打造旗艦總部，而且結合文化城特色，和藝術文化結合， 展現「藝」起來的氣勢，沅林建設企業總部今天落成啟用，強調「環保企業、綠能責任」，留出許多植樹空間，重現岩石山林的意象，在都市水泥叢林打造一處綠洲。
沅林建設總經理林炫佑表示，在企業總部留下一塊完整空間作新建案展示、銷售之用，未來推案時，將不再搭建臨時性的接待中心，透過空間的循環再造，讓建築與建材都能得到最佳使用效能。
「每一座建築要以原創、圓融、園林為規畫重點！」林炫佑強調，建案除屢獲中華建築金石獎、國家卓越建設獎等多項肯定，完銷的「名人硯」建案，領先全台，取得「全國首座RC住宅耐震標章」，近期推出「好樣建築」，著墨深入思考人與建築、生活、社會形態的關係，重新定義「好好生活
」的家居空間與動線。
林炫佑希望建築業蓋出好建築，也思考環保節能的空間，以「好樣建築，好好生活」的精神，負起建築人最高環保責任。
台中市其他打造企業總部包括「松穎國際地產」搶進7期設商辦，「精銳藝術館AAM」、「久樘企業文化館」、陸府建設「植深館」等業者，而聯聚建設與龍寶建設等一線建商，也向來不興建接待中心與樣品屋，仍然打出響亮品牌。
(中時)
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