2017台灣燈會在雲林 虎尾主燈安座
2017台灣燈會在雲林，主燈「鳳凰來儀」今天在虎尾主燈區進行安座儀式，主燈鋼梁底盤放上八卦型燈座，象徵主燈正式安座，並進行祈福儀式，祈求施工順利、燈會活動圓滿成功。
台灣燈會主燈「鳳凰來儀」下午進行安座儀式，雲林縣長李進勇率縣府團隊出席，並會同交通部觀光局長周永暉、雲林縣議會議長沈宗隆等人一起參與。
安座儀式由大型吊車吊掛主燈鋼梁底盤，放上八卦型燈座，象徵主燈正式安座，觀光局邀請宗教民俗學者吳彰裕進行結界造境及祈福儀式，保佑整體施工不受五行界干擾，讓燈會舉行平安、圓滿。
2017台灣燈會將於今年2月11日至19日登場，高23公尺主燈「鳳凰來儀」將於2月11日元宵節晚上7時以鳳凰昂首飛揚之姿現身，象徵帶領台灣飛向新紀元。
雲林縣政府表示，主燈燈座設計以1萬9000多組燈光迴路系統，將主燈內部裝置全彩LED燈，民眾從任何角度皆可欣賞到千變萬化的光彩變化，鳳凰雙眼更以200顆以上大型水晶鑲嵌，打造出獨一無二主燈。
李進勇指出，2017台灣燈會打造虎尾及北港雙燈區，內含21個主題特色燈區，包括東南亞5國風情的「新住民燈區」、展現雲林燈會原鄉風華的「百米藝閣」、融入8米高、可移動式素還真的「偶戲春秋」。
另在花燈原鄉北港燈區，規劃有觀光大橋、水道頭、高灘地等燈區，將重現傳統花燈藝師的精湛作品，精彩可期。1060109
(中央社)
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