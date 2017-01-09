台南公園「日治時期公園庭院景觀整建國際工作坊」登場
台南公園100周年慶祝活動系列「日治時期公園庭院景觀整建國際工作坊」，9日起為期2天在公園內兒童科學館舉辦，日本庭園大師北山安夫老師特別來台協助，讓公園整建視野拉到國際層級。
工務局副局長李國榮表示，台南公園百歲系列活動，工務局結合古都保存再生文教基金會協力辦理工作坊，特別邀請日本庭園大師北山老師前來指導，針對日式流水庭院整建哲學及台灣景觀公園規劃經驗交流，期待激盪出台日造園文化，透過官方民間專家學者三分交流，凝聚台南公園的下一個百年的願景與共識。
工務局表示，這場公園庭園景觀整建國際工作坊，從北山安夫40多年的庭園經驗出發，特別規畫「打造城市綠洲美學─台南公園現地講解與實作」焦點單元；更透過工作坊連結所有熱愛景觀領域的人們約70人，一起討論成長，為台南的公共空間創造出更不一樣的風貌。
為期兩天的工作坊，除了第一天針對知識、經驗的學術交流外，第二天的工作內容更融入了技藝傳承部分，將透過現地講解與實作讓學員拿起工具親身體會關於庭院景觀修復的手法和態度。
(中時)
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