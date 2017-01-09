還清7億債舌癌上身 他說：感恩
不可思「億」的人生！葉承豐20多年前在烏日購地5000坪，本來貸3億，竟遭公司超貸，揹了7億債務，人生跌進絕路，6年前土地遭法拍，沒想到20多年1坪5000元地價，現已飆漲到28萬元，瞬間還清7億，但也因公司由別人接手，變的一無所有，還罹患舌癌，幸獲慈濟人關懷，他從當志工過程走出低潮，心裡反而充滿感恩。
65歲的葉承豐，40幾年前到霧峰工作落地生根，最擅長的是機械，事業巔峰時曾到歐洲、日本、大陸等地做生意，但接踵而來的經商失敗、再起、罹癌讓夫妻倆心力交瘁，橫逆並未擊倒他們。
葉承豐為醫治舌癌，手術後影響說話功能，藉由手寫溝通，憶及這些年來的轉折，不輸8點檔連續劇高潮起伏，20年前烏日行情不高，土地以1甲1甲的賣，不像現在因高鐵特定區及推動副都心寸土寸金，當時1甲土地100萬，平均1坪5、6000元，現在1坪土地2、30萬。
「5000坪土地，在法拍3000坪後，解決7億債務！」但公司早就易主，他一切歸零，和太太游家玲重新出發，經營素食早餐店，生意才上軌道，命運之神又來大考驗，被檢查出舌癌，手術後救回一命，全心全力投入志工行列，忘記痛苦
，快樂無價。
證嚴法師昨天參與台中歲末祝福活動，3000多人參與，期盼在人人心中撒下愛的種子。慈濟教育志業執行長蔡炳坤，鼓勵葉承豐從逆境中發揮生命韌力，及時行善。
(中時)
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