多元教育！林佳龍：讓孩子適性揚才

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台中市府推動多元教育政策，也大力提升運動風氣，去年底營運的朝馬國民運動中心，吸引很多民眾來運動。（盧金足攝）

市府教育局長彭富源今天（9日）在市政會議進行「教育局2016施政成果暨2017施政規畫」專案報告。市長林佳龍強調，教育目的並非「複製上一代基因」，而是尋思如何讓下一代更好，讓孩子找到最適合自己的生命節奏，不囿限孩子起跑線的位置與方向，讓孩子適性揚才，開發無限可能性。

「國立高中職1月1日改隸市立，促進教育行政權統一，桃園市與台南市政府也想跟進辦理！」彭富源指出，台中市去年首創許多教育政策皆獲得豐碩成果，不僅陸續完成多座老舊校舍改建，結合托育一條龍政策提供幼兒學前教育補助，國立高中職改隸政策，也獲教師與學生好評。

林佳龍強調，市府推動國立高中職改隸，針對12年國教、托育一條龍向下學前教育補助，以及高教往上銜接等政策，有助於達成「就近入學」與「適性揚才」目標，讓孩子更能找到自己的興趣發展。

市府推動多元教育政策，包括8年50億元老舊校舍改建、國私立高中職改隸、首創台中市實驗教育中心、學校營養午餐5元加碼補助等，成果豐碩。

彭富源表示，台中市也全國首創全台第1所原住民族實驗教育學校博屋瑪國小，傳承原住民傳統文化；朝馬國民運動中心去年底正式開放營運，提升全市運動風氣。

(中時)