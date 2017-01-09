女星壓力大戴假髮顯自卑 素顏找回喜感

珉雅首次挑大梁演出韓劇《美女孔心》，劇中飾演沒自信的小資女「孔心」。（圖／緯來戲劇台）

珉雅（右）和南宮民在劇中共譜浪漫戀曲。（圖／緯來戲劇台）

韓團「 Girl’s Day」團員珉雅首次挑大梁演出韓劇《美女孔心》，劇中飾演沒自信的小資女「孔心」，因壓力太大導致鬼剃頭，所以常戴妹妹頭假髮。她表示自己跟「孔心」個性相似，也有追求夢想的心，只是剛開始戴上假髮後竟出現自卑感，全劇也幾乎素顏登場，讓她覺得演起來怪怪的。

有場停電她大喊「很可怕」的戲，當時忘了把假髮固定，結果停電瞬間假髮飛出去，眾人都笑歪，讓她說「沒想到可帶給大家歡樂。」劇中她與南宮民不打不相識，譜出浪漫戀曲。戲外的南也很照顧她，讓她感覺像請了私人演技老師，直呼「這輩子都不會忘記南宮民。」該劇10日晚間10點，緯來戲劇台全台首播。

(中時)