旗山路跑登場 香蕉當補給品

全台首場香蕉路跑昨天在高雄旗山盛大舉行。(劉宥廷翻攝)

香蕉路跑旗山登場，補給品都是當地特產，許多人笑說：都吃撐了，跑不動。(劉宥廷翻攝)

全台首場香蕉路跑昨天在高雄旗山盛大舉行，活動邀請日本香蕉界的菁英-香蕉先生BANAO為旗山馬拉松代言，活動吸引6000千名選手前來參加。除高雄市體育處、旗山區公所、高市馬拉松協會外，當地宮廟、商圈店家也熱情投入協助，其中旗山果菜運銷合作社在這場活動中大力贊助，將有香蕉王國稱號的旗山香蕉，透過沿途的補給站，供給參賽者補充體力使用，不僅香蕉，補給站還提供香蕉湯、蛋糕、枝仔冰等補給品，許多人笑說：都吃撐了，跑不動。

旗山果菜運銷合作社成立至今已經有28個年頭，由郭文明先生所創辦，帶領數十位當地農民組成團隊，研發香蕉栽種技術，並且興建新廠房、設立包裝場，同時為增加農民的獲利，讓農民務農生活有所保障，合作社與多家國內外大廠建立銷售網，將香蕉外銷國際市場，雖比不上六七年代當時台灣的繁榮光景，但也成功在國際間打響知名度，也讓農民賴以為生的栽種技術得以傳承，目前，旗山的香蕉栽種，多數都已交棒給二代或者第三代經營。

隨著越來越多的年輕人返鄉投入農務，新的觀念、新的銷售方式也正改變傳統農村的生態。過去，透過前人建立的銷售通路，漸漸不能滿足市場的多樣化，「旗山果菜運銷合作社也須跟著與時俱進，尤其是面對電子商務的來臨，透過B2C的方式，將新鮮香蕉直接宅配至末端消費者手上，農民的成本大幅降低，消費者與農民著實達到雙贏的局面」，不僅旗山香蕉，屏東的金鑽鳳梨同樣享譽國際，我們希望可以讓在地品質優良的水果，都可以透過網路銷售到各個角落，這也是「弘運吉食」水果零售批發網成立的目的」，旗山果菜運銷合作社創辦人郭文明的女兒郭羽荃表示。

這場香蕉路跑意義非凡，跑者穿梭旗山溪洲地區香蕉園地，實地感受香蕉國王魅力，同時也體驗旗山特有的人文景觀，很多人開心表示希望明年還可以再來參加。

(中時)