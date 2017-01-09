中市衛生局長升衛福部醫管會執行長 林佳龍：體現城市競爭力

台中市府衛生局長徐永年（右）16日將榮任衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長，市長林佳龍9日在市政會議頒發感謝狀肯定。（盧金足攝）

台中市府衛生局長徐永年將於本月16日榮任衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長，市長林佳龍今天（9日）在市政會議上頒發感謝狀肯定徐局長市府任內的表現，希望到中央服務後，繼續支持中市推動各項公共衛生政策、整合醫療資源，協助中央與地方合作。

林佳龍表示，全球化時代，人才是決定勝敗的成因，人才需要交流，市府成員有3分之1都有中央服務過的經驗，將中央的經驗帶入台中，也將台中經驗輸出到中央，促成中央和地方交流；在六都時代，「良禽擇木而居」，直轄市能夠得到中央或其他縣市的人才，將能贏在起跑點，這就是城市競爭力的體現。

衛生局徐永年今天參加任內最後一次市政會議，市長林佳龍頒發感謝狀肯定他的表現，衛生局在徐永年2年來的帶領下，業務都推動順暢，尤其是防疫工作上，衛生局與社會局、民政局等跨局處合作成立「愛鄰守護隊」，以關懷健康的角度服務在地民眾，這就是「人本而治」，從創新與整合的角度出發，解決民眾切身需求，期望未來相關政策可從地方擴散到全國，提供人民更周全的服務。

林佳龍也強調，市府各局處是團體工作，需要跨局處相互合作、互相補位，才能讓人民感受到完整的服務，創造「人本而治」的服務。

徐永年表示，「瓦拉米」在布農族是一種蕨類，代表一種「大家一起做」的義函，在市府機關工作是一種「23人24腳」的團隊工作，當跨單位需要協助時，定能立刻補位。他從市府衛生局長的高度看事情，也更有全面性的看法，未來將持續以促進民眾健康福祉願景為努力的目標。

在徐永年帶領下，衛生局首創「美沙冬異地給藥」服務，而且進一步擴大到中彰投苗4縣市；推動「樂齡行動教室」，課程資訊只要透過手機上的APP即可查詢；對於食安議題，衛生局推出「食安139」政策，讓政府、業者與民眾三方共同維護食安，在中央舉辦的「獎勵地方政府食安試辦計畫競賽」中，一口氣拿下3項第1名，爭取到8300萬元獎金；而在最近公布的「第17屆醫療品質獎」中，衛生局得到「卓越社區機構獎」，是本屆唯一獲獎的衛生行政機關。

衛生局長遺缺將由成功大學醫學院公共衛生研究所教授呂宗學接任，他在台灣大學公共衛生研究所及衛生政策與管?研究所分別取得碩、博士學位，專長健康資料加值分析與應用，以及大數據分析在醫療領域的應用。

(中時)