焚化廠爐爆 雄檢揪禍首1羈押2交保

高市南區資源回收廠焚化廠日前爐爆，經檢警、環保局聯手查出原因是有害廢棄物惹禍，日前以車追人陸續逮捕廢棄物清理業者，經雄檢檢察官訊後，1人聲押獲准，2人交保。

南區焚化廠日前發生爐爆，雄檢接獲高市環保局通報，即指派檢察官指揮保七總隊第三大隊第三中隊組成專案小組展開偵辦。

專案小組經以車追人清查發現，楊姓負責人、簡姓經理明知公司生產各種自黏標籤及電子膠帶過程，會產生易燃性有害事業廢棄物，應委託甲級事業廢棄物清除業者處理，竟為節省費用，於104年11月起，由簡姓經理多次將該公司有害事業廢棄物交予梁男的非法事業廢棄物清除公司處理。

梁男去年12月2日指示不知情的司機駕駛公司大貨車清運楊男公司以太空袋包裝的有害事業廢棄物，前往南區焚化廠處理，並於南區焚化廠過磅時，不實申報是其他公司廢棄物，瞞過焚化廠方進場焚燒，致廠內2號焚化爐當天發生爐爆及火災，初估財物損失新台幣749萬餘元。

檢警及環保單位6日見時機成熟，持搜索票分赴南投縣南投市楊男的公司、高市鳳山區清運公司及其私設儲存場搜索，帶回5名被告及2名證人。

檢察官訊後認為，楊姓負責人犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，經向法院聲請羈押禁見獲准，其部屬簡姓經理獲30萬元交保；清運公司梁姓實際負責人50萬元交保，其公司吳姓登記負責人及黃姓員工訊後則請回。1060109

(中央社)