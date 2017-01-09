三重獨居長輩圍爐 吳敦義侯友宜賀年
新北市先嗇宮與林堉琪紀念基金會今天招待三重區獨居長者歲末圍爐，新北市副市長侯友宜、前副總統吳敦義都到場關懷，祝福長輩雞年能積善存福，感謝基金會長期關懷弱勢。
侯友宜在今天的圍爐，親自為104歲的李秀珍，繫上圍巾，提前祝賀長輩新春快樂。李秀珍是目前送餐對象中最年老的長輩，她住在三重仁美街，每天由慈暉志工輪流送餐。
前副總統吳敦義到場關懷，祝福長輩雞年能積善存福。
先嗇宮董事長李乾龍在三重市長任內成立慈暉志工隊，為獨居老人送餐不間斷。卸任後，李乾龍利用先嗇宮名義及林堉琪紀念基金會，持續關心三重獨老，連續4年在凱薩大飯店招待長輩。
市府社會局長張錦麗表示，近日許多社團、宮廟、學校、基金會、社區辦理圍爐共餐，顯示社會對老人的溫馨情懷，希望讓長輩都能健康、樂活。
侯友宜表示，李乾龍為獨老送餐迄今15年，非常溫暖，也是政府推動長照2.0最佳的範例。
侯友宜頒發感謝牌，給林堉琪先生紀念基金會董事長林謝罕見，感謝她連續4年招待獨老圍爐。1060109
(中央社)
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