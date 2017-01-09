清寒生上台大 美和科大校長贈學雜費
家境清寒的屏東枋寮高中學生陳明政「希望計畫」錄取台灣大學，美和科技大學校長陳景川將贊助他大學4年學雜費，陳景川表示，台灣的危機不是沒錢，而是小孩子不肯上進。
陳明政去年底以「希望計畫」錄取台灣大學大氣科學系、「拾穗計畫」錄取清華大學不分科系，最後選讀台大。
陳明政的父母親在他國中時離異，陳跟著媽媽與哥哥相依為命，因母親不便外出工作，靠政府低收補助金及哥哥半工半讀苦撐家計，陳明政苦讀上台大的故事經媒體報導後，有同鄉通訊行老闆送他平板，原本學校要幫他籌募學費，傳來美和科大校長陳景川願贊助他4年學雜費。
陳景川今天到學校與陳明政會面，他表示，將以每學期5萬元、分8學期供給的方式，贊助陳明政4年的學雜費。
陳景川說，他在報紙上看到陳明政的故事，「上了台大就是他的學弟，所以一定要幫助他」，台灣的游離資金很多，小孩子只要肯上進，不用怕沒錢讀書，台灣現在的危機是小孩子不肯上進，學校有很好的設備和師資，但小孩子不肯上進。
陳景川期許陳明政以後能回到學校向學弟妹分享心得。1060109
(中央社)
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