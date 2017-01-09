環保署將加嚴汽機車排放污染罰鍰標準

環保署今天預告「交通工具排放空氣污染物罰鍰標準」修正草案，車輛排放空氣污染物罰鍰標準將加嚴，1年內被抓到排污違規可累計最高罰3倍，預計下半年度實施。

環保署今天表示，為改善空氣品質，近年來逐步加嚴交通工具空氣污染物排放標準，以改善國內車輛排放污染物，但由於車輛實際污染的程度及對環境造成的影響並未反應在罰鍰標準上，因此研擬修正罰鍰標準，將違規次數納入考量，對於1年內再犯或累犯者加重處罰。

在汽機車部分，從原本罰最高新台幣1萬2000元及6000元，改為1年內被抓到違規同條款可累計，第2次罰鍰加1倍為2萬4000元及1萬2000元，3次以上為加2倍，高達3萬6000元及1萬8000元。

另外，依照現行罰鍰標準，1期柴油車排放高達70%污染度黑煙，與5期柴油車排放25%污染度黑煙相同，罰鍰金額將從5000元，修正提高至2萬元，針對年度累犯者更將罰鍰上限提高至6萬元。

環保署表示，未來將召開公聽會及相關研商，規劃在今年下半年實施。1060109

(中央社)