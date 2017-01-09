42歲許茹芸想當媽 楊采妮跳床分「孕」氣

許茹芸想當媽，楊采妮約定好要跳床分「孕」氣。（圖／取材自楊采妮、許茹芸微博）

「玉女掌門人」楊采妮上周傳出肚皮有喜，與老公邱韶智結婚3年多，終懷有愛的結晶，談到孕事她感性謝老天爺，對於寶寶性別則不透露，好姊妹許茹芸開心升格當乾媽外，她也動起想當媽的念頭。

楊采妮懷孕以來，時常感受到寶寶在腹中的變化，老公也很期待每次產檢「他說這是目前可以看到寶寶的唯一方法」，看著好姊妹即將當媽的喜悅，剛結婚滿3年的許茹芸也想升格當媽「也期待自己有天能感受到這個神奇的體驗」。

相傳小孩子跳床會分享「孕」氣，楊采妮也向許茹芸約定：「等我生完後再帶孩子團隊去跳妳的牀(床)，若孩子太小不能跳，由父母代跳」，兩姊妹好感情不言而喻。

(中時電子報)